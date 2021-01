PRF prende dupla transportando 24,7 kg de pasta base de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de uma grande quantidade de pasta base de cocaína. A apreensão aconteceu na tarde desse sábado (16), por volta de 14h30, no posto da PRF localizado no quilômetro 201 da BR 364, saída de Rondonópolis para Cuiabá.

De acordo com a PRF, os policiais realizavam uma fiscalização de rotina e, quando notaram um veículo que fugiu da fiscalização e entrou por uma estrada vicinal, desviando da base da PRF.

Os policiais então saíram em perseguição ao veículo e acabaram por abordá-lo, acerca de três quilômetros adentro da estrada de chão.

No veículo viajavam dois homens e, diante da confusão de ambos e das informações desencontradas, os policiais encaminharam o veículo e os suspeitos até sua base, onde fizeram uma busca apurada no veículo, encontrando a droga, 24,7 quilos ao todo, que estava escondida em um fundo falso localizado no porta-malas de um veículo Renault Sandero de cor prata.

Aos policiais, o motorista do veículo ter saído de Primavera do Leste, passado por Campo Verde e retornava para Rondonópolis. Já o passageiro afirmou estar apenas pegando uma carona no veículo. Ambos negaram ter conhecimento da droga que estava escondida no fundo falso do Renault.

O veículo, a droga e os dois suspeitos de tráfico de drogas foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal.