Primeira-dama recebe moção de aplausos pela implantação da Delegacia da Mulher 24 horas

A primeira-dama Virginia Mendes foi homenageada nesta sexta-feira (22.01), com uma moção de aplausos pela luta e implantação da Delegacia 24 horas da Mulher. A moção foi concedida pelo deputado estadual Thiago Silva, que fez a entrega pessoalmente à primeira-dama, no Palácio Paiaguás.

O Plantão de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e Sexual foi entregue no ano passado e funciona com atendimento 24 horas, no bairro Planalto, em Cuiabá. Os recursos e doações foram arrecadados pela primeira-dama, que teve atuação direta no processo de mobilização para reforma e adequação de uma estrutura completa.

“Os trabalhos de combate à violência contra à mulher continuam. Após a instalação da delegacia, percebemos que as mulheres se sentiram mais encorajadas a denunciar. E isso se comprova pelos números de atendimentos realizados nestes quatro primeiros meses de funcionamento. Estou muito honrada por receber este reconhecimento. É um sinal de que estamos no caminho certo”, destacou Virginia Mendes.

Na ocasião, a primeira-dama e o deputado também conversaram sobre ampliar as unidades de atendimento 24 horas para mulheres vítimas de violência doméstica no interior e em como fortalecer ações na área de conscientização e assistência às vítimas.

“Além de fazer a diferença no atendimento, o plantão é uma forma de diminuir o feminicídio em Mato Grosso. Em nome da Assembleia Legislativa, nós fazemos esse reconhecimento pelo trabalho que a primeira-dama Virginia Mendes tem conduzido, pelo empoderamento e combate à violência”, afirmou o deputado Thiago Silva.

A unidade conta com salas apropriadas para acolhimento das vítimas, cartórios, salas de atendimento para as equipes que atuam no local, além de uma brinquedoteca e playground para crianças. A obra teve um custo estimado de R$ R$ 413.372, 62 mil. A equipe do plantão é formada por cinco delegadas e mais as equipes de escrivães, investigadores, assistentes sociais e psicólogas, no total de 50 servidores da Polícia Civil.

São atendidas na unidade especializada ocorrências envolvendo vítimas de violência doméstica e familiar, conforme especificado na Lei 11.340/2016, Lei Maria da Penha, além daquelas vítimas de crimes contra a dignidade sexual, de acordo com a Lei 12.015/2009 e as mudanças trazidas pelas Leis 3718/2018 e 3772/2018 (importunação sexual e violação da intimidade da mulher).