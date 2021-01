Reginaldo é o novo líder de Pátio

O vereador Reginaldo Santos, que é do mesmo partido do prefeito José Carlos do Pátio, é o novo líder do prefeito na Câmara. A escolha foi anunciada pelo próprio prefeito nessa quarta-feira (13) na primeira Sessão Ordinária do ano.

Por muitos anos filiado ao PPS, ele foi da base do ex-prefeito Percival Muniz, mas desde abril do ano passado é da base de Pátio, quando se filiou ao partido do mesmo.

Político experiente, ele agora terá a missão de representar o prefeito no Legislativo, defendendo seus projetos e unindo seus aliados para aprovar os projetos de interesse do Executivo.