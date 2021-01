Vereador Adilson do Naboreiro está com covid-19

O vereador recém-empossado Adilson do Naboreiro (SD), cotado para assumir a secretaria de Agricultura do município está com a saúde debilitada por conta de ter sido infectado pelo novo coronavírus. Até o momento, ele segue se tratando em casa, mas apresenta um quadro bastante adverso, com dores e mal-estar constante.

Eleito com 2.195 votos, segunda maior votação do município para vereador na eleição passada, Adilson do Naboreiro inicialmente teria sido chamado pelo prefeito José Carlos do Pátio, companheiro de partido do vereador, para assumir a Agricultura como forma de abrir uma vaga na Câmara para que o ex-vereador Juary Miranda (morto pela covid-19 no último dia 2) pudesse assumir o mandato, já que tinha ficado na primeira suplência.

Mesmo com a nova realidade, Pátio parece disposto a nomear o vereador para a secretaria, o que abriria vaga para a posse do médico Manoel da Silva Neto, o dr. Manoel.

Infectado pelo coronavírus, doença que tem sido extremamente cruel com a classe política local, ele deve ficar afastado das articulações por alguns dias, mas a torcida é para que se recupere logo e possa reassumir sua vida e militância política.