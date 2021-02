Acusado de usar documentos falsos para aplicar golpes é detido pela PM

Um homem acusado de usar documentos falsos para aplicar golpes foi preso pela Polícia Militar (PM) nessa segunda-feira (8), na cidade de Itiquira (MT). O indivíduo é acusado pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos e uso de documento falso. Conforme informações da PM, o suspeito já possui passagem de furto, estelionato, apropriação indébita e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Em diligências após um assalto que aconteceu na casa lotérica do município de Itiquira, a guarnição recebeu a denúncia anônima de que o suspeito conduzido seria o chefe de uma facção criminosa, e que havia autorizado os suspeitos a praticarem o delito na lotérica, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.36374.

De imediato, a guarnição deslocou até a residência do suspeito com intuito de averiguar a denúncia onde, ao receber os policiais, o indivíduo apresentou a documentação pessoal e do veículo em nome de ‘Dine Casse Silva’.

A PM checou o registro do suspeito no sistema e o registro geral constou inexistente, além do suspeito apresentar dúvida no nome da sua genitora e na data de seu aniversário, quando foi perguntado.

Após checagem minuciosa da Polícia Federal (PF), o suspeito confessou utilizar a documentação falsa, e disse que o nome ‘Dine Casse Silva’ é fictício, criado por seu irmão e utilizado em outros golpes.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Itiquira juntamente com o material apreendido.