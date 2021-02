Gravação mostra policial encobrindo câmera durante abordagem

Câmeras de Segurança de um estabelecimento comercial em Nova Mutum flagraram uma abordagem policial que terminou com denúncia de agressões contra os militares.

A ação por parte da Cavalaria da PM foi na quarta-feira (10) no início da noite. Cinco pessoas estão em uma distribuidora e foram abordadas. Ao longo da revista um policial percebe que o local tem câmeras e pega o boné de um dos abordados e coloca em frente do equipamento.

No boletim de ocorrência os policiais contaram que abordaram as pessoas por que um deles teria tirado fotos da guarnição. No próprio boletim os militares escreveram que olharam as fotos no celular do abordado e que ele teria apagado as mesmas, no entanto não deixam claro se tiveram autorização pra isso.

O rapaz diz que após a câmera ter sido encoberta ele foi agredido e recebeu pontos no braço, além de hematomas no rosto.

Questionada sobre os fatos, a Polícia Militar disse que foi aberto um inquérito na Corregedoria para apurar os fatos.