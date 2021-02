Aumento do fluxo de veículos pesados pede atenção redobrada

A falta da revisão dos freios, o excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos são condutas perigosas, que aumentam as chances de acidentes graves na BR-163/364. O risco fica ainda maior entre fevereiro e meados de abril, quando o fluxo de veículos pesados tende a aumentar em até 20% na rodovia, devido ao escoamento da safra de soja em Mato Grosso. Pensando nesta realidade, a Concessionária Rota do Oeste lança nesta quinta-feira (11) a campanha Safra Segura com o tema “Eu sou +1 que escolhe a vida na rodovia – A soma de todos faz uma safra mais segura”. O intuito principal é alertar ao motorista sobre as atitudes que garantem a segurança dos usuários.

O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, explica que é costume da empresa orientar o condutor sobre os cuidados na direção, atenção que é redobrada na época de escoamento da safra de soja, que acontece concomitantemente ao período chuvoso no estado. “A campanha é um convite ao motorista profissional para que faça parte das ações e tenha sempre em mente a importância dos cuidados com a direção. São detalhes que fazem a diferença quando se está na estrada. Cada vez que ele revisa os freios, respeita os limites de velocidade etc., nós temos mais um aliado na segurança viária, mais um usuário que viaja prezando pela vida. A ideia aqui é a soma. É ter cada vez mais condutores abraçando a mesma causa”, diz.

Relatório do Observatório Nacional de Segurança Viária (OSNV) aponta que 90% dos acidentes em rodovias acontecem por falhas humanas, ou seja, pela desatenção dos condutores ou desrespeito às leis de trânsito. Outros 5% se destinam à falta de revisão, que, segundo o relatório, também é uma obrigação do condutor. Ferreira acrescenta que os problemas no sistema de frenagem e o excesso de velocidade são as imprudências que mais causam acidentes graves na BR-163/364.

Os dados reforçam a importância das campanhas de conscientização e segurança no trânsito. Ferreira comenta ainda que o fluxo intenso de carretas e caminhões é uma característica da rodovia mato-grossense durante ano inteiro, lembrando que, além da soja, Mato Grosso conta com outras produções que são escoadas pela BR-163. “Por isso, precisamos de motoristas cada vez mais conscientes e envolvidos”, pontua.