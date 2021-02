PM recupera bicicleta furtada em estacionamento de supermercado

Uma bicicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar (PM) nessa quinta-feira (18), no bairro João de Barro, em Jaciara (MT). A bicicleta foi furtada no estacionamento de um supermercado. O acusado pelo crime foi detido.

Conforme informações, a guarnição recebeu uma denúncia informando que a bicicleta de cor verde, com aros também verdes, teria sido furtada no estacionamento de um supermercado no bairro Santo Antônio.

Diante dos fatos, a PM deslocou até o estabelecimento e com a ajuda das câmeras de segurança, a Polícia conseguiu informações sobre o suspeito.

Em posse dessas informações, iniciou-se as diligências policiais com o intuito de localizar o suspeito do furto juntamente com a bicicleta.

A PM localizou o suspeito com as mesmas características das imagens estando com uma bicicleta também coincidente com a do produto do furto.

Desta forma, o suspeito, sem lesões aparentes, foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a bicicleta apreendida.

As informações constam no Boletim de Ocorrência n° 2021.45504.