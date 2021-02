Malvino Salvador mostra resultado de transplante capilar

Malvino Salvador usou suas redes sociais para compartilhar como está a evolução do seu transplante capilar realizado há 10 dias. O artista mostrou como está o seu couro cabeludo e falou sobre como tem sido esses dias após o procedimento.

“Chegando no décimo primeiro dia do meu transplante capilar. Olha só como está bem mais natural? O cabelo está crescendo, as marquinhas estão saindo. Estou muito animado, fiquei muito feliz com o procedimento. Estou saindo aqui e preciso, para proteger, colocar o meu bonézinho”, disse ele.

Em outro post compartilhado na semana passada, o ator disse que vai mostrar os detalhes do procedimento que realizou para desmestificar as dúvidas que existem.

“Venho mostrando aqui a evolução do meu Transplante Capilar no intuito de ajudar a desmistificar algumas dúvidas que ainda existem em torno deste tipo de procedimento cirúrgico estético. No meu caso, foi utilizada a técnica FUE, a mais moderna, menos invasiva, que não deixa cicatrizes e que melhor mantém o potencial futuro da área doadora”, explicou.

“Após a aplicação da anestesia, é indolor e a recuperação, super rápida, como venho e seguirei mostrando aqui para vcs acompanhem a recuperação e o resultado do procedimento. Escolhi manter o desenho das minhas entradas, apenas reduzindo-as e preenchendo aonde estava menos denso”, completou.