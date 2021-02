Dupla é detida por tráfico de drogas na ‘boca de fumo da Gorda’

Dois suspeitos de 20 e 40 anos foram detidos pela Polícia Militar (PM) pelo crime de tráfico de drogas no bairro Canaã, nessa terça-feira (23), em Pedra Preta (MT). Com a dupla a PM apreendeu 19 papelotes de pasta base de cocaína e R$ 84 em dinheiro. Eles estavam em um local conhecido como ‘Boca de fumo da Gorda’.

A guarnição de serviço, após receber várias denúncias de que no bairro Canaã haveria uma residência funcionando como ponto de venda de drogas realizou o monitoramento do local e conseguiu prender em flagrante os dois envolvidos no crime.

No local, a equipe policial realizou a prisão de um indivíduo de 20 anos que era o responsável pelo preparo e entrega das porções de droga. Com ele foi apreendido os entorpecente e dinheiro em cédulas de baixo valor.

A abordagem em flagrante só foi possível após serviço de monitoramento velado durante todo o dia sendo constatada intensa movimentação de usuários de droga entrando e saindo da residência.

A peregrinação continuou durante a noite sendo abordado um dos indivíduos saindo do local com uma porção da droga que havia acabado de comprar configurando a situação de flagrante delito.

Após a prisão do entregador, a guarnição foi até a Vila Galiléia no encalço do casal, dono da boca de fumo, no entanto, os suspeitos conhecidos pelos apelidos de Gorda e Gigante conseguiram fugir antes que a equipe chegasse ao local.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência nº: 2021.50796.