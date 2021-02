Anitta e Lipe Ribeiro trocam beijos em reality

Lipe Ribeiro e Anitta trocaram beijos, neste sábado (13), durante as gravações do reality show da cantora em uma ilha. Após a divulgação das imagens, os fãs “foram à loucura” e o assunto, claro, ficou em primeiro lugar entre os mais comentados no Twitter. Na noite anterior, o empresário já havia sido flagrado tentando beijar a “poderosa”.

“Aqui podemos ver o participante do reality, o Lipe bem triste com o término. Lipe não é Bobo”, comentou um internauta. “Me julguem, mas eu shippo muito Lipe e Anitta”, escreveu outro. “Lipe vai aparecer no próximo clipe da Anitta. Anotem”, apostou um seguidor do modelo.

O influenciador também foi criticado por beijar a cantora poucas semanas após o fim do noivado com Yá Burihan. Por outro lado, teve quem saiu em defesa dele. “De acordo com os sensatos da internet, o Lipe precisa ficar anos sofrendo pelo fim do relacionamento”, rebateu um fã.

Separação de Lipe e Yá

Lipe pediu a mão de Yá em casamento durante o reality show A Fazenda 12, da Record TV. O pedido oficial, no entanto, foi realizado algumas semanas depois. Cerca de um mês após o fim da temporada do programa, os dois anunciaram o fim do relacionamento.

Eles não revelaram o real motivo da separação, só apenas que o erro veio por parte dela. “Não, ele não me traiu. Eu que errei com ele e sim, no momento, não estamos mais juntos”, escreveu Yá em seu Twitter.

Lipe confirmou o fim nas redes e por meio de um comunicado à imprensa. “Realmente o casal não está mais junto, pelo menos neste momento. Lipe e Uá estavam noivos, mas após alguns acontecimentos, houve uma conversa entre o casal, e o influencer Lipe optou pelo término do relacionamento. Neste momento, ele prefere se reservar e não falar sobre o assunto”.