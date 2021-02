Após fratura, William Arão do Flamengo não poderá jogar contra Internacional

A notícia de que Willian Arão sofreu um acidente doméstico e teve uma fratura em um dos dedos do pé direito, obviamente, foi muito lamentada no departamento de futebol do Flamengo como um todo. O clube, que confirmou a lesão, não deu maiores informações sobre a recuperação do atleta, mas, segundo o LANCE! apurou, as chances do volante estar em campo no próximo domingo, contra o Internacional no Maracanã, são mínimas. O jogo é às 16h.

Após participar da atividade desta quinta, no Ninho do Urubu com o elenco, Willian Arão fraturou um dos dedos do pé ao escorregar no banheiro de sua casa, ao tomar banho. Os depoimentos de quem viu o no hospital, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, era de que a chateação do camisa 5 era “muito visível”.

Para o grupo e a comissão técnica, a lamentação se dá pelo bom momento que o camisa 5 se encontrava. Um dos líderes técnicos e pelo tempo de casa, Arão foi improvisado por Rogério Ceni na defesa e deu conta do recado. Seu deslocamento para a zaga ainda deu oportunidade para Diego entrar no meio de campo, e o setor ofensivo também apresentou melhora em certos aspectos.

Já para Arão, a chateação se dá por conta do período decisivo do Brasileirão. No domingo, o Flamengo, vice-líder, recebe o líder Internacional – que, caso vença no Maracanã, garantirá o título. O Rubro-Negro, por sua vez, precisa de duas vitórias para ser campeão sem depender de outros resultados. Na rodada final, em 25 de fevereiro, o time de Rogério Ceni visitará o São Paulo no Morumbi.

Willian Arão está sob os cuidados do departamento médico rubro-negro e seguirá assim, com avaliações diárias, até o fim do Campeonato Brasileiro.