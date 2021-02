Comitê aprova retorno das aulas para escolas particulares

O Comitê de Gestão de Crise aprovou o retorno das aulas na rede particular para crianças menores de 12 anos após um encontro realizado na sala de reunião, na manhã deste sábado (13), na Prefeitura de Rondonópolis. Um novo decreto será publicado na segunda-feira (15) autorizando o retorno imediato das aulas presenciais das escolas particulares da cidade.

Já a rede municipal de educação terá que apresentar um Plano de Contingenciamento, onde serão criadas as condições ideais para o retorno das aulas presenciais e isso será levado para aprovação do Comitê em até 15 dias.

A decisão do Comitê de liberar foi respaldada por um parecer técnico da Vigilância Sanitária Ambiental e realizado para avaliar os planos de contingenciamento encaminhados pelas escolas privadas/particulares e filantrópicas mostrando que os alunos terão segurança sanitária nas escolas para o retorno das aulas.

O médico Rafael Mederi, professor do curso de medicina da UFR, que também participou da reunião fez uma explanação aos membros do Comitê e se referindo a estudos científicos recentemente divulgados na Europa, sobre as recomendações de abertura e retorno às aulas presenciais de crianças do ensino básico, entre 3 e 12 anos de idade; e segundo o palestrante, os estudos europeus, comprovaram a baixa taxa de contaminação de crianças (menos de 1%), e a baixa transmissibilidade ocasionada por crianças contaminadas (50% menor que um adulto), o que na opinião do Dr. Rafael, a abertura das escolas e o retorno das aulas presenciais, não seriam nenhum fator de risco considerável, em razão dos resultados dos estudos científicos, verificados nos últimos quatro meses na Europa.

Mesmo com a liberação, a Vigilância Sanitária irá manter a fiscalização e irá acompanhar diariamente as situações de risco em cada unidade.