Estabelecimentos comerciais serão fechados após às 22h em Rondonópolis

Com a elevação do número de casos confirmados de Covid-19 em Rondonópolis-MT, novas restrições devem ser adotadas a partir desta sexta-feira (26). A decisão foi tomada após uma reunião entre os membros do Comitê de Gestão de Crise, ocorrida na manhã de hoje (25).

De acordo com a prefeitura, um novo decreto com as restrições será baixado e terá validade pelos próximos 10 dias. Entre as mudanças que deverão ser publicadas, todos os estabelecimentos serão fechados em Rondonópolis após 22h e só poderão ser reabertos às 5h, incluindo postos de combustíveis. Também ficará limitada a 30% da capacidade, a lotação em restaurantes, bares, igrejas entre outros.

A lotação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) motivou o Comitê a decidir por medidas mais restritivas. Para se ter uma ideia, na manhã desta quinta-feira não havia nenhum leito de UTI disponível na rede pública em Rondonópolis e um morador de Primavera do Leste estava fila por uma vaga.

Conforme dados do boletim de Covid-19 de quarta-feira (24), Rondonópolis ainda tinha 332 pessoas em tratamento de Covid-19 e destas, 31 estavam internadas em leitos de UTI na cidade.