Homem é ferido com vários golpes de facão após desentendimento por cigarros

Um homem ficou gravemente ferido após receber vários golpes de facão, que o atingiram na região da cabeça e no braço. A tentativa de homicídio aconteceu no Parque Universitário, em Rondonópolis, no início da noite desse domingo (21), e a vítima foi levado para o Hospital Regional para receber cuidados médicos.

Segundo apurado com pessoas que presenciaram o fato, tudo teria começado por uma discussão motivada por cigarros, que evoluiu até o ponto de um dos envolvidos apedrejar o carro do outro, que sacou de um facão e deu vários golpes contra o desafeto, que resultaram em dois cortes na cabeça e outro no braço deste.

O homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Regional para receber cuidados médicos, mas não corria risco de morrer.

O autor da tentativa de homicídio fugiu do local logo após desferir os golpes de facão no desafeto.