Jovem é morto à tiros na madrugada desse sábado

Um jovem de apenas 26 anos foi morto à tiros na madrugada desse sábado (6), por volta de 4 horas, no bairro Centro Leste, em Primavera do Leste. O suspeito seria um homem gordo, que fugiu do local logo após o cometimento do crime.

De acordo com informações de testemunhas, moradores da região onde o homicídio aconteceu teriam ouvido cerca de seis disparos de arma de fogo e assim que saíram de suas casas para verificarem o que teria acontecido, se depararam com o jovem caído na calçada, em meio à muito sangue.

Os moradores então acionaram o Samu, que imediatamente foi até o local, mas encontrou o rapaz, identificado como sendo Jackson Antônio Gougurski, de 26 anos, já sem vida.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica também foram acionados e constataram que o rapaz teria sido atingido por pelo menos dois disparos e não resistiu aos ferimentos.

O suspeito seria um homem gordo, que usava uma camiseta amarela no momento do crime.

A polícia realiza diligências para identificar e prender o autor do crime.