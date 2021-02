Meghan Markle está grávida do segundo filho com o príncipe Harry. A confirmação acontece quase dois anos após o nascimento do primogênito, Archie Harrison, em 6 de maio de 2019. A informação foi divulgada por um porta-voz do casal, neste domingo (14), à People. “Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por estarem esperando seu segundo filho”, disse o representante.

A notícia chega poucos meses após a duquesa de Sussex revelar em um artigo no jornal New York Times que sofreu um aborto espontâneo em julho do ano passado. “Amarrei o meu cabelo em um rabo de cavalo antes de tirar meu filho (Archie) de seu berço. Depois de trocar a fralda, senti uma cãibra forte. Eu me joguei no chão com ele nos braços e comecei a cantar uma música de ninar para que eu e ele nos mantivéssemos calmos”, contou ela no artigo As Perdas que Compartilhamos.

Meghan e o príncipe Harry se casaram em maio de 2018, em uma cerimônia marcada por quebra de protocolos reais na capela de St. Jorge no palácio de Windsor e foi acompanhada por mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Em outubro do mesmo ano, o casal anunciou que a atriz estava grávida do primeiro herdeiro. Archie nasceu no dia 6 de maio de 2019. À época, em entrevista coletiva, Harry afirmou que estava “nas nuvens”.

Os duques de Sussex anunciaram em janeiro de 2020 a intenção de dar um passo atrás em seus deveres como membros da realeza. Meses depois, em março, o príncipe e a duquesa deixaram de representar a monarquia britânica oficialmente. A despedida definitiva aconteceu em meio à pandemia do novo coronavírus e gerou uma avalanche de manchetes e sentimentos mistos entre os cidadãos e a própria família real.