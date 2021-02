Mendes cita enxurrada de fake news e cobra leis mais severas do Congresso

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que o Congresso Nacional precisa se movimentar e criar leis com punições mais severas àqueles que divulgam fake news, especialmente nas redes sociais.

“As pessoas vão para as redes sociais, xingam, falam absurdos, te chamam de corrupto, de vagabundo. Falam o imaginável e o inimaginável e fica por isso mesmo. Isso está errado. O que tem de fake news rolando nas redes sociais brasileiras… tem que botar um freio nisso. Agora, cabe ao Congresso Nacional. Não cabe ao Supremo. Se a gente quer consertar isso, não é com prisões do STF”, disse.

“Quer botar freio? Que o Congresso tenha coragem de fazer uma lei para penalizar duramente, assim como acontece nos Estados Unidos. Lá você pode falar o que quiser, desde que seja verdade. Mas se faz uma acusação contra alguém e não é verdadeira, paga uma indenização gigantesca. Aqui no Brasil, paga uma indenização de R$ 3 mil, R$ 5 mil. É um absurdo. Tem que botar um freio nisso”, emendou.

As declarações foram dadas pelo governador, após ele ser questionado a respeito da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ).

No início da semana, o parlamentar divulgou um vídeo em que faz apologia ao AI-5 – instrumento de repressão da ditadura militar – e defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ele também ataca seis dos onze ministros do STF. A prisão de Silveira foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e mantida, em decisão unânime, do STF.