Motorista é preso pela PRF depois de atropelar e matar criança

Um motorista foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ter se envolvido em um acidente na região da Serra de São Vicente, que teria resultado na morte de uma criança de apenas 9 anos. Ele conduzia uma caminhonete GM S10 de cor prata e fugiu depois de ter atropelado a criança, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.

De acordo com informações da PRF, o acidente teria acontecido por volta de 19h20 da noite de sábado (20), no quilômetro 326 da BR-364, quando o motorista da caminhonete teria atropelado a criança e fugido do local sem prestar socorro para a vítima.

Populares denunciaram o ocorrido à PRF, informando do atropelamento e o sentido que o veículo do atropelador seguia, relatando que o tal veículo estaria com a frente esquerda parcialmente destruída devido à força do acidente.

O motorista da caminhonete, A.A., de 55 anos, foi detido pela PRF próximo de Rondonópolis e contou aos policiais que tinha saído com sua esposa, que o acompanhava na viajem, de Alta Floresta e seguia com destino à cidade de Ivinhema (MS) e que teria visto um vulto passar na frente da caminhonete que conduzia e um estouro na lataria do veículo, mas não parou para ver o que tinha acontecido, tendo parado apenas alguns quilômetros à frente, quando constatou o estrago na frente do veículo.

Ele ainda afirmou que ficou nervoso no momento do acidente e que não sabia o que tinha atropelado. Foi feito o teste do bafômetro e constatado que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica.

Ele foi detido pela PRF e conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia em Rondonópolis, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelos crimes de deixar de prestar socorro à vitima do acidente e por homicídio doloso.