Polícia prende homem que matou ex-sogra

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (15), em Cuiabá-MT, um homem de 49 anos investigado pelo homicídio cometido contra sua ex-sogra, no dia 07 de fevereiro, em Campo Verde-MT.

O mandado de prisão preventiva, deferido pela Comarca de Campo Verde, foi cumprido pela equipe da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), onde o suspeito se apresentou na manhã desta segunda-feira acompanhado de um advogado.

Após depoimento na Polinter, o suspeito será encaminhado para realização de exame de corpo de delito e em seguida irá a uma unidade prisional.

Crime

No dia 07 de fevereiro, Iracema Magri, de 64 anos, foi atingida com golpes de objeto cortante no pescoço e na cabeça, em uma residência no bairro Vale do Sol. A morte foi constatada por uma equipe do Samu.

A Delegacia da Polícia Civil foi acionada e iniciou a investigação para identificar e localizar quem cometeu o crime. Após diversas diligências, os investigadores chegaram à identificação do homem de 49 anos, que era genro da vítima. Imagens de câmeras de segurança foram coletadas e demonstram toda a execução criminosa cometida pelo suspeito.

O suspeito cometeu o crime após invadir a casa da vítima em busca da ex-companheira. A mãe foi atingida com golpes de faca no abdômen e no pescoço, depois de discutir com o suspeito para defender a filha.

Com base nas informações obtidas durante a investigação, o delegado de Campo Verde, Romildo Nogueira Jr. representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito, que será indiciado pelo crime de homicídio com qualificadora em feminicídio.