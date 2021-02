Polícia prende motorista que causou acidente e tentou fugir com o corpo

Um homem de 49 anos foi preso neste final de semana, em Cuiabá, após tentar fugir com o corpo de um motociclista após causar um acidente. Testemunhas acionaram a Polícia Militar e contaram que o condutor de uma camionete teria batido em uma moto na avenida dos Ipês.

O motociclista morreu na hora e o condutor da camionete jogou o corpo dele na carroceria, fugindo do local.

Equipes em ronda localizaram o suspeito ainda com o corpo na carroceria. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava em visível estado de embriaguez e com falas desconexas.

A vítima foi identificada como Fábio Andrade, de 30 anos.

O suspeito poderá responder por homicídio culposo no trânsito e fuga do local do crime.