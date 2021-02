Prefeito de Primavera decreta toque de recolher a parti das 23h

Com o aumento no número de casos do novo coronavírus, o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin (MDB), anunciou nesta sexta-feira (26) novas medidas de combate à doença. As restrições estão previstas em um decreto municipal que passará a valer na segunda-feira (1º).

De acordo com a prefeitura, as medidas terão validade por 15 dias, entre elas está o fechamento de bares, restaurantes e lanchonetes, que poderão trabalhar somente na modalidade delivery.

O texto ainda prevê toque de recolher das 23h às 5h. Também será proibida a realização de eventos públicos e privados, incluindo cultos religiosos, aulas de cursos regulares e livres.

As restrições constam no decreto de número 2.025.