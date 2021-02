Simone mostra rostinho da filha recém-nascida, Zaya

Simone, da dupla com Simaria, divulgou fotos do rostinho da filha recém-nascida, Zaya. A criança, que é filha da cantora com o empresário Kaká Diniz, veio ao mundo na segunda-feira (22), pesando 3,65kg, com 52 cm, por meio de uma cesariana, em Orlando, nos Estados Unidos.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, Simone festejou. “Estou muito emocionada em ter minha filha em meus braços. Ela é linda e, agora sim, nossa família ficou completa. Estamos felizes e muito bem. Obrigada pelo carinho de todos os fãs que torcem tanto pela minha família”, revelou a cantora, que também é mãe de Henry, de 6 anos.

O comunicado informou que Simone e a filha passam bem e, após liberação médica, retornam ao Brasil.