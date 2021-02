Suspeita de tráfico de drogas é presa pela Força Tática

Uma mulher de 30 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (11) por suspeita de tráfico de drogas na região Central, em Rondonópolis-MT. Policiais da Força Tática encontraram na residência da suspeita porções de maconha, balança de precisão e uma máquina de cartão.

Segundo informações do Tenente Walter Melechco, a PM chegou até o local após uma abordagem feita na BR 364.

“A gente se deparou com um veículo suspeito próximo ao viaduto. Feita a verificação no carro, foi encontrada uma pequena porção de substância análoga à maconha. Fizemos uma entrevista [com a motorista do veículo] e conseguimos identificar onde seria a ‘boca de fumo’ que fornecia o entorpecente”, relata o tenente.

A usuária e suspeita foram conduzidas à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis. De acordo com a PM, a suspeita já possui outras duas passagens pelo crime de tráfico de drogas.