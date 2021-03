1ª Operação Comando Móvel 2021 é lançada na Vila Salmen

A 1ª Operação Comando Móvel do ano de 2021 foi lançada pela Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda (1), na região Salmen, em Rondonópolis (MT). A operação segue por sete dias. Um ônibus da base móvel estará posicionado cada dia em um ponto estratégico diferente para receber a população.

Conforme o Tenente Coronel Gleber Candido Moreno o objetivo da operação é aumentar a capacidade operacional na grande Salmen, tirar de circulação pessoas com mandados de prisão em aberto, prender traficantes, apreender drogas, armas ilegais e diminuir os índices criminais.

“A população está convidada a deslocar aqui na nossa base móvel para conversar com os oficiais, conversar com o comandante do 5° batalhão, trazer as suas opiniões e reclamações sobre a segurança pública. Iremos aumentar a capacidade operacional durante esses sete dias”, explica Candido.

Além das viaturas da Polícia Militar (PM), a operação conta com reforço da Força Tática, policiamento ciclístico e das guarnições de policiamento administrativo que vão operar na região.

“Nós contamos com a colaboração da população para que façam as suas denúncias no 190 e no 0800653939 para que essa operação seja um sucesso nos índices da diminuição da criminalidade. Como nós sabemos que estamos próximos ao dia Internacional da Mulher, nós também intensificaremos os apoios da patrulha de assistência às vítima a ‘Maria da Penha’ somente na região Salmen, atendendo após a ocorrência esses crimes de violência doméstica,” finaliza o tenente coronel.