Mendes anuncia compra de vacina russa

O governo do Estado assinou na tarde desta quarta-feira (21), um contrato que prevê a compra de R$ 1,2 milhão de doses da vacina russa Sputnik V, contra a Covid-19.

O anúncio foi feito pelo governador Mauro Mendes (DEM), durante coletiva de imprensa realizada de forma on-line.

O contrato foi assinado com o Fundo Soberano Russo e a compra se deu por meio do consórcio dos governadores da Amazônia.

A previsão, segundo Mendes, é que a entrega dessas vacinas ocorra a partir do dia 20 de abril.

A aquisição foi feita ao custo de US$ 9,95 por dose. O preço, segundo Mendes, é um pouco mais barato do que o que vem sendo praticado pelo Instituto Butantã, com a Coronavac.

Apesar do anúncio, o governador adiantou que existe a possibilidade de a União “reter” a compra.

“Inicialmente, o Estado vai pagar por essas vacinas. Mas há uma previsão de que, possivelmente, se o governo federal pagar ou ressarcir o Estado, essas vacinas serão deslocadas para o PNI [Plano Nacional de Imunização]. Se ele não pagar, elas vêm para Mato Grosso e demais estados que adquirirão as doses”, explicou.

Mais informações em instantes.