Deputado pede que Estado crie banco comunitário de cadeira de rodas

Um projeto apresentado pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB) pode agilizar o atendimento de pessoas que precisam de cadeiras de rodas e outros instrumentos para superar dificuldades de mobilidade. A proposta está tramitando na Assembleia Legislativa e prevê a criação de um banco comunitário de cadeira de rodas, que será gerido em conjunto pelas secretarias estaduais de Saúde e a de Assistência Social e Cidadania.

A ideia é criar uma estrutura centralizada para recolher, receber doações e fazer aquisições de cadeiras de todas para emprestar de forma gratuita. Os equipamentos serão entregues à pessoas previamente cadastradas, que poderão utilizá-los por até dois anos dependendo da necessidade.

Além de cadeiras de rodas o banco também deverá fornecer bengalas, muletas, andadores e outros equipamentos similares destinados às pessoas portadoras de deficiência ou que se encontrem em estado temporário de deficiência médica. Os beneficiários terão de comprovar a necessidade através de documentação e ter renda inferior a dois salários mínimos.

A medida tem o apoio das pessoas com problemas de locomoção e também é defendida por profissionais de saúde para amparar pessoas que sobreviveram à Covid-19 e se recuperam de sequelas da doença.

“Nosso objetivo com o projeto é atender a população de baixa renda que não tem condição financeira de comprar uma muleta ou cadeira de rodas, com isto apresentamos o projeto com o intuito da criação de um banco gratuito para atender todas as regiões de Mato Grosso”, disse o deputado Thiago Silva.