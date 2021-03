Deputados aprovam auxílio emergencial estadual

A Assembleia Legislativa aprovou ontem em primeira votação o Projeto de Lei autorizando a criação de um auxílio emergencial estadual para beneficiar 100 mil famílias de baixa renda atingidas pela crise decorrente da pandemia de Covid-19. Cada família terá direito a três parcelas de R$ 150 reais por mês.

Na mesma sessão foi aprovada, também em primeira votação, a concessão de R$ 55 milhões em linhas de crédito para os setores de eventos, bares e restaurantes – os mais atingidos pelo decreto restringindo atividades comerciais no Estado..

Os projetos foram elaborados pelo Executivo em parceria com os deputados e a expectativa é que a segunda e definitiva votação ocorra na sessão da próxima segunda-feira (22) . Os recursos serão garantidos pelo Governo do Estado, que também aproveitará R$ 10 milhões oriundos do duodécimo da própria Assembleia legislativa.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), os dois projetos são de extrema relevância neste momento de pandemia. “São dois projetos sociais importantíssimos que a Assembleia Legislativa está participando de forma direta, com aprovação ágil em primeira votação”.

Conforme Max Russi, “o crédito adicional de R$ 55 milhões para o Desenvolve MT, sendo R$ 10 milhões da Assembleia, chega num momento importante para ser emprestado a juros zero. Esse trabalho é fruto dos 24 deputados que com a sua economia conseguiram esse objetivo. Da mesma forma os R$ 10 milhões que vai atender 100 mil famílias”, destacou.