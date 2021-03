DERF fecha centro de distribuição de drogas em Rondonópolis

Os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) prendeu um jovem de 26 anos no momento em que ele buscava entorpecentes em uma residência no Bairro Parque Universitário, nessa terça-feira (30), em Rondonópolis (MT). O detido, responsável por armazenar e distribuir as drogas nas bocas de fumo da cidade, foi identificado como Fabrício Tiago da Silva, vulgo ‘Parazim’. Ele deve responder por tráfico de drogas.

Após investigação, a Polícia constatou que a casa era utilizada apenas para estocar entorpecentes, não havia móveis no local.

A Polícia averiguou que na residência membros de uma organização criminosa armazenavam entorpecentes para comercialização e distribuição em pontos de vendas nas regiões do Parque Universitário, Vila Olinda, Oásis, Paineiras e Pedra 90.

Os investigadores descobriram que o suspeito usava uma moto Honda Biz para distribuir os entorpecentes.

No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi detido.

Na residência a Polícia encontrou entorpecentes em cima de um balcão e nos fundos uma grande quantidade de embalagens plásticas com resquícios de substâncias análogas a entorpecentes.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia e os entorpecentes e outros materiais apreendidos.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.80809.