Dom Juventino segue sedado e respirando por ventilação mecânica

O estado de saúde do Bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Juventino, continua grave. Ele está internado no hospital Unimed desde o dia 11 de março, quando se sentiu indisposto e com febre e procurou ajuda médica.

Segundo a nota divulgada pela Diocese nesta quinta-feira (25), o bispo apresentou um resultado melhor na gasometria e está com a pressão arterial boa.

Ele não apresenta nenhum sinal de infecção ativa. Segundo o médico responsável, ele vai continuar sedado para progredir na melhora da parte ventilatória.