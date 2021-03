Governo de MT lança Ser Família Emergencial nesta terça-feira (16)

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes lançam nesta terça-feira (16.03), às 14h30, o auxílio Ser Família Emergencial, que irá atender cerca de 100 mil famílias de baixa renda em Mato Grosso. O lançamento será transmitido ao vivo por meio das redes sociais do Governo.

A medida foi um pedido pessoal da primeira-dama ao governador e visa contribuir com a qualidade de vida das famílias impactadas economicamente durante a pandemia da Covid-19. Para Virginia, a ação é fundamental pelo momento em que centenas de famílias precisam de amparo e assistência.

O Ser Família Emergencial é uma parceria com a Assembleia Legislativa, construída com o presidente Max Russi. O Legislativo disponibilizou recursos e os deputados da bancada também deverão aprovar o projeto, regulamentando o auxílio.

Após o lançamento do auxílio, o governador concederá entrevista coletiva virtual. Os questionamentos dos jornalistas deverão ser encaminhados pelos grupos de Whatsapp do Governo, abertos no momento da coletiva. Somente serão feitas as perguntas pertinentes aos assuntos tratados no anúncio.