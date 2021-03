Homem é baleado no rosto ao encontrar suspeito para receber pagamento

Um homem de 39 anos teve que ser socorrido às pressas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis após ser baleado no rosto no bairro Jardim Maria Tereza. O crime aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira (17).

Segundo consta no Boletim de Ocorrências, a vítima relatou que foi até o local para receber o pagamento de um carro que ele teria vendido ao homem conhecido como ‘Cipó’.

Ao chegar ao local, o comprador apareceu com outro homem, conhecido como ‘Zói’, que estava com uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima. A dupla fugiu logo em seguida.

Baleado no rosto, ele foi socorrido por terceiros para atendimento médico.