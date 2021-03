Idoso morre atropelado por caminhão em Tangará da Serra

Um idoso de 60 anos, identificado até o momento apenas como Romildo, morreu na manhã desta quarta-feira (17), em Tangará da Serra-MT. Ele estava em uma bicicleta quando foi atropelado por um caminhão.

De acordo com informações do motorista do veículo, o idoso teria perdido o controle da bicicleta, invadido a pista e atingido a lateral do caminhão. Com o impacto, Romildo caiu e as rodas do veículo passaram por cima dele.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, porém o ciclista já estava em óbito.

O acidente aconteceu no anel viário, na altura que dá acesso ao Residencial Alto da Boa Vista, bairro distante da região central da cidade e onde o idoso morava.