Itiquira | Polícia recupera produtos furtados e suspeito é detido

O suspeito de invadir e furtar uma residência foi preso pela Polícia Militar (PM) nessa terça-feira (16) na cidade de Itiquira (MT). Uma operação conjunta da PM e Polícia Civil (PC) conseguiu recuperar parte do material furtado. A Polícia recuperou um drone, uma bolsa tipo mochila, uma caixa com diversas bijuterias e uma caixa com joias em ouro.

A vítima informou que ao chegar em casa percebeu que sua residência havia sido invadida. Diante da situação a PM foi acionada.

A guarnição foi informada por uma testemunha que disse ter avistado um homem em atitude suspeita passando em frente a sua residência se deslocando sentido a região conhecida como prainha.

Em continuidade as diligencias, a guarnição localizou o indivíduo com as características semelhantes as mencionadas pela testemunha, nas proximidades ao local do fato.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil onde foi submetido a busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. O indivíduo também negou que teria participação no crime.

Em ato continuo foi organizado uma equipe composta por Policiais Militares e Civis que ao realizar uma busca minuciosa na via de terra que dá acesso a construção do prédio do lar dos idosos, onde em um matagal as margens da via, foram localizados parte dos objetos furtados.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.69582.