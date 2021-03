Menina de 12 anos tenta esfaquear mãe após ser proibida de usar internet

Uma menina de 12 anos tentou esfaquear a própria mãe após a mulher desligar o sinal da internet. O caso aconteceu na região do coopema, em Barra do Garça (MT). A mãe disse que a garota estava mandando ‘nudes’ e por isso desligou a internet.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe só não foi alvejada porque se trancou em um quarto. A menina furou a porta várias vezes. Quando a guarnição chegou no local, a menor ainda estava com a faca na mão.

Ainda conforme informações, a mãe trabalha das 11h até às 23h e nesse período a criança fica sozinha em casa.

“Essa menina tem 12 anos de idade e começou a ter um problema com a mãe porque não queria parar de usar o celular e a mãe resolveu tirar o sinal da internet. E isso causou muito nervosismo na criança que agrediu a mãe com a faca” explicou o PM.

A mãe ainda disse que a menina marca encontros com homens e que direto chega pessoas estranhas em sua casa de madrugada tentando encontrar com a menina.

“Fica o alerta para os pais. Às vezes você quer se livrar do seu filho e dá um celular, mas você precisa lembrar que com internet a criança sai do ambiente da casa e vive em um ambiente universal, conversa e fala com quem quiser” pontua o policial.

A mulher e a menina foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia e o Conselho Tutelar foi acionado.