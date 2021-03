Pai de Santo é assassinado e outra pessoa é atingida por três tiros em Rondonópolis

Um Pai de Santo foi morto e uma outra pessoa sofreu tentativa de homicídio neste domingo (14), no bairro Residencial Farias em Rondonópolis – MT.

Na Rua 02 do bairro mencionado acima, um carro preto não identificado parou em frente a casa onde funciona reuniões de Umbanda.

Dentro da casa estava o Pai de Santo, identificado como Victtor Cauan Bianchini Silva que recebeu um tiro tórax e morreu na hora, junto com ele havia um rapaz de 21 anos sendo Leonardo Rodrigues da Silva que foi baleado por três tiros que atingiu um o tórax, braço e região abdominal, no entanto, conseguiu fugir correndo até a rua de cima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com muita agilidade foi ao local e encontrou uma das vítimas já em óbito e na rua acima do local do crime o rapaz que foi atingido por três tiros.

Até o momento não há informações em que carro os suspeitos estavam nem a região para onde fugiram após realizar o crime.