“Pessoas que não cumprirem medidas restritivas sentirão a força da lei”

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, afirmou que não há mais que se falar, neste momento, que a população de Mato Grosso está se adaptando às medidas restritivas impostas como forma de conter o avanço da Covid-19 no Estado.

Desde o último dia 3, vigora em Mato Grosso um decreto baixado pelo governador Mauro Mendes (DEM) e que, entre outras medidas, impôs toque de recolher das 21 horas às 5 horas e determinou o fechamento das atividades econômicas às 19 horas (nos dias da semana).

“O momento de adaptação da sociedade com o decreto já passou e nós entendemos que as pessoas que não o cumprirem sentirão a força da lei. Hoje quem não está cumprindo o decreto são as pessoas que estão disseminando a Covid e estamos nas ruas para impedi-las”, disse o secretário.

As declarações foram dadas na noite da última quinta-feira (11), quando foi lançada a Operação Dispersão IV, que aumentou o efetivo de policiais civis, militares e bombeiros nas ruas de Cuiabá e Várzea Grande com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas.

A ação prevê o endurecimento das ações repressivas, com o fechamento de estabelecimentos, aplicação de multas e até mesmo a prisão de pessoas que não cumprirem as medidas.

“O decreto do Governo do Estado jamais seria editado se não fosse para salvar vidas. Essa operação é para evitar que mais pessoas se internem em hospitais e que mais pessoas morram de Covid-19”, disse Bustamante.

A Polícia Militar, que está nas ruas desde o primeiro dia do decreto, já dispersou até a madrugada de quinta-feira (11), 1.872 aglomerações em todo o estado, realizando 182 detenções. Em todo o estado, mais de mil policiais militares estão nas ruas.