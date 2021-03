“Prefeitos têm opção de não seguir decreto; Não sou rei de MT”

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que, mesmo naqueles casos em que os municípios apresentam risco muito alto de contaminação para a Covid-19, os prefeitos têm a opção de não impor mais rigorosas de restrição.

Em decreto publicado na última quinta-feira (25), o governador sugeriu a adoção de quarentena por 10 dias em 50 municípios do Estado. Integram essa lista, cidades como Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande, por exemplo.

“Os prefeitos têm a opção de não aderir [ao decreto]. Vivemos em uma democracia, não sou o rei de Mato Grosso, não tenho a capacidade de querer sozinho ditar todas as regras”, disse Mendes.

Segundo ele, já há, inclusive, um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) neste sentido: “O STF já disse claramente que as questões de saúde são concorrentes. Ou seja: o presidente, o governador e os prefeitos têm responsabilidade”, emendou.

De todo modo, Mendes fez um alerta de que, aqueles que não adotaram medidas consideradas mais amargas a tentativa de tentar frear o avanço da doença, terão que arcar com as responsabilidades mais a frente.

“O prefeito pode dizer: ‘não vou decretar quarentena na minha cidade’. Agora, ele tem que tomar providência, porque não pode o prefeito dizer que não vai fazer nada e ficar depois brigando por leito de UTI, querendo mandar paciente pra outra cidade”, afirmou.

“Que eles, pelo menos abram leitos, tomem providências para salvar as vidas das pessoas. Se não fizer nada, vai morrer muita gente. Estou fazendo tudo que é possível para salvar a vida das pessoas”, concluiu o governador.

Possível quarentena

O decreto baixado por Mendes recomenda a quarentena obrigatória para todas as cidades com classificação de risco muito alto de contágio.

São elas: Araguainha, Barão de Melgaço, Canabrava do Norte, Itanhangá, Jangada, Juscimeira, Nova Santa Helena, Planalto da Serra, Ribeirãozinho, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São José do Xingu, São Pedro da Cipa, Torixoréu, União do Sul, Alta Floresta, Apiacás, Aripuanã, Brasnorte, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Carlinda, Cláudia, Diamantino, Guarantã do Norte, Juara, Juruena, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Mirassol D’Oeste, Nova Mutum, Nova Xavantina, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tapurah, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade.