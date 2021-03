PRF prende jovem de 18 anos por tráfico de drogas

Uma jovem de 18 anos foi detida com drogas nessa quarta-feira (03) na BR-364 KM-387, em Cuiabá/MT. O Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC) fiscalizava um ônibus que fazia a linha Cuiabá/MT X Juiz de Fora/MG, quando identificou a suspeita no interior do veículo que omitiu informações relativas a sua viagem, tendo demonstrado intenso nervosismo, inclusive negando que teria bagagem despachada no ônibus.

Em consulta, identificou-se que a passageira realmente possuía pertences no veículo.

Foi utilizado o cão de faro da PRF, que logo sinalizou uma bolsa de cor rosa, a qual pertencia à jovem; verificado o interior da bagagem, foram encontrados 3 Tabletes (3,25 kg) com pasta base de cocaína.

Segundo a passageira, ela levaria a droga de Cáceres/MT até Uberlândia/MG.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à autora, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo ela conduzido à polícia judiciária.