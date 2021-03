Reino Unido tem menor número de mortes por Covid em 6 meses

O número de mortes pela covid-19 em um dia no Reino Unido caiu para 17 nesta segunda-feira (22), o menor em cerca de seis meses, mostraram dados oficiais. Os números mostram que as mortes nos últimos sete dias caíram 42% sobre a semana anterior.c

Embora os óbitos tenham caído drasticamente nas últimas semanas, os novos casos diários permaneceram estáveis em cerca de 5.000 a 6.000 neste mês. De acordo com os dados, 5.342 novas infecções foram registradas nesta segunda-feira. A média móvel dos últimos sete dias caiu 4,7%.

O Reino Unido é o quinto país com maior número de mortes por covid-19 no mundo, com 126.172 óbitos. Porém, o rápido início da campanha de vacinação ajudou o país a se recuperar de uma segunda onda agressiva da pandemia.

Segundo dados oficiais, 28 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, bem mais da metade da população, e 2,3 milhões a segunda. Pouco mais de 367.000 primeiras doses foram dadas nas últimas 24 horas, número abaixo do recorde de 752.308 informado no dia anterior.