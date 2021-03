Rondonópolis recebe novas doses e continua com vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Rondonópolis continua com a programação de vacinação da primeira dose de idosos com mais de 85 anos contra Covid-19, nesta quinta-feira (4) e sexta-feira (5). A vacinação irá ocorrer das 7h às 11h e das 13h às 17h nos seguintes locais: Centro de Saúde Cohab Velha, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo, ESF Pedra 90, ESF Luz D’Yara, ESF Parque São Jorge e ESF Serra Dourada.

A vacinação seguirá na próxima semana com a aplicação da primeira dose em idosos com idade entre 80 e 84 anos. A imunização deste grupo etário ocorrerá, na segunda-feira (8), nos mesmos locais e horários do que reservado para a imunização do público com idade entre 85 e 89 anos.

Também na próxima segunda-feira, devem ser imunizados com a segunda dose os profissionais da saúde que receberam a primeira dose da vacina pertencentes aos lotes: 202009014 E 200278. A imunização deste público ocorrerá no auditório da Prefeitura de Rondonópolis, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

ACAMADOS

Para esta quinta e sexta, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reservou também para fazer a aplicação da segunda dose em idosos com mais de 90 anos que estão acamados. Devido à impossibilidade de locomoção desse público, funcionários da SMS irão entrar em contato para agendar a visita do profissional da Pasta em domicílio, que fará a aplicação da dose, também das 7h às 11h e das 13h às 17h.

DRIVE THRU

A programação prevê ainda para o sábado (6) a aplicação da segunda dose em idosos com mais de 85 anos. Para este grupo, a Saúde irá adotar o sistema drive-thru, das 7h às 13h, no Ceadas.

NOVOS LOTES

O município recebeu esta semana a remessa de um novo lote enviado pelo Ministério da Saúde de vacinas contra o coronavírus. No total, foram repassadas pelo governo do Estado 2.260 doses divididas da seguinte forma: 1500 da vacina FioCruz/AstraZeneca, que será destinada para a primeira dose de 100% idosos de 85 a 89 anos e 8% de trabalhadores da Saúde; e 760 da Butantã/Coronavac, que correspondem a 24% da primeira e segunda dose de idosos na faixa etária de 80 a 84 anos.

VACINÔMETRO

De acordo com os dados da Vigilância em Saúde de Rondonópolis, até a tarde da última segunda-feira (1), o município já havia aplicado a primeira dose em 6.468 pessoas e imunizado 2.285 com duas doses.

A Secretaria informa ainda que, à medida que mais doses forem recebidas pelo município do Estado e Ministério da Saúde, os demais grupos inclusos na primeira etapa do Plano Nacional de Imunização serão orientados como farão para receber o imunizante.