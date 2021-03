Rondonópolis tem pioneirismo com rádios digitais reconhecido por parlamentar

Ação feita pela Prefeitura Municipal há pouco mais de um ano ainda repercute positivamente no Estado e garante a Rondonópolis o pioneirismo na aquisição de rádios digitais para as forças da segurança pública, de acordo com o deputado estadual Elizeu Nascimento.

“Viemos aqui parabenizar o prefeito José Carlos do Pátio por essa situação que foi pioneira no Estado. Foi de suma importância a implantação dos rádios digitais no município, era uma demanda muito grande da Polícia Militar, isso não só atendeu ao município, mas a região e tem sido pego como piloto através do nosso pedido ao Governo do Estado que hoje faz a aquisição do rádio digital para todas as regiões que estão no caminho para receberem esse equipamento”, comentou o parlamentar durante visita ao Paço Municipal.

Os 106 rádios comunicadores digitais foram adquiridos pela Prefeitura de Rondonópolis com investimento de R$ 220 mil de recursos próprios em uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Polícia Rodoviária Federal.

Os equipamentos são usados durante o patrulhamento das polícias são mais seguros que os modelos analógicos, pois integram um novo sistema de tecnologia avançada capaz de criptografar as conversas e impedir escutas não autorizadas e intervenções externas ilegais.

Foram instalados seis rádios de base fixas distribuídos entre o Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros Militar, o Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp) e o Sistema Penitenciário, além de 100 unidades tipo portáteis (HT)

“A Prefeitura decidiu fortalecer a inteligência da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Polícia Judiciária da Penitenciária Mata Grande com a aquisição dos rádios de ponta, inclusive com GPS e com toda uma estrutura”, explicou o prefeito durante entrevista na entrega do material em fevereiro de 2020.