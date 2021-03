INGREDIENTES

600 g de batatas

100g de presunto cortado em fatias

1 copo de iogurte natural

4 colheres de sopa de creme de leite

colorau

sal

cebolinha verde

MODO DE PREPARO

Misture o creme de leite com uma pitada de colorau, iogurte e sal. Reserve.

Cozinhe as batatas com cascas. Depois de macias, descasque e corte em pedaços. Corte o presunto em quadradinhos. Em uma saladeira ponha as batatas, o presunto e adicione o molho. Salpique a cebolinha. Deixe em temperatura ambiente até a hora de servir.