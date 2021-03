Santa Casa apresenta orçamento e pede prazo para novos leitos de UTI

A Santa Casa de Rondonópolis pediu prazo de 20 dias para atender o pedido de locação de 10 leitos de UTI feito pela Prefeitura do município. A direção do hospital apresentou uma planilha (veja abaixo) estimando um custo de cerca de R$ 2,3 milhões e disse que o cronograma de implantação pode ser agilizado se houver uma atuação conjunta.

No documento encaminhado à Prefeitura, a Santa Casa pede que o pagamento para a compra dos equipamentos seja feito na próxima segunda-feira (22). Com isso o hospital acredita que a adequação para a implantação dos novos leitos seja concluída até o dia 17 de abril e todos estejam em funcionamento no dia 20 do mesmo mês.

Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, além de solicitar investimentos antecipados para a montagem dos leitos, o hospital também reclamou do atraso nos repasses referentes aos atendimentos pelo SUS. O município informa que quitou as pendências neste mês e também antecipou parte do que a Santa Casa teria direito a receber.

A reportagem apurou que a Secretaria de Saúde já requereu da Secretaria Municipal de Finanças um levantamento sobre os repasses, indagando se houve novos depósitos na conta da Prefeitura pelo Governo do Estado e, caso positivo, quando esses repasses serão feitos ao hospital.

PARCERIA

A superintendente da Santa Casa de Rondonópolis, Bianca Talita, informou que o orçamento elaborado pela equipe do hospital visa ajudar o serviço público e validar o processo de dispensa de licitação – garantindo mais agilidade, sem risco de adquirir os itens necessários por valores maiores que o real.

“Apresentamos um cronograma de atividades a serem desenvolvidas pela Santa Casa e pela Prefeitura. Se trabalharmos juntos em 20 dias podemos ter as novas UTis. De qualquer maneira, estamos prontos para ajudar sempre”, assegurou a superintendente da Santa Casa.

RETAGUARDA

A Prefeitura de Rondonópolis está analisando a contraproposta feita pelo Hospital e informou que está buscando agilizar a instalação dos 10 leitos de UTI no hospital de retaguarda do município.