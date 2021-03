Sobe para 10 o número de crianças em UTI’s com Covid-19 em Mato Grosso

Subiu para 10 o número de crianças internadas em leitos pediátricos de UTI’s (unidades de tratamento intensivo) contaminadas pelo novo Coronavirus em Mato Grosso.

O número esta no boletim epidemiológico divulgado neste domingo pela Secreraria Estadual de Saúde. Vale ressaltar que todas as crianças tem menos de 11 anos, duas estão internadas no Hospital Júlio Muller e oito no hospital referência Covid em Cuiabá, antigo Pronto Socorro.

A rede de atendimento exclusivo a pacientes com Covid-19 tem no estado 12 leitos pediátricos de UTI’s, dez estão ocupadas. A taxa esta em 83,33%, o que é considerado crítico.

A taxa de ocupação dos leitos adultos de UTI’s esta na faixa dos 94,9% com 462 pacientes internados.