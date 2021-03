Vacinação será retomada para idosos com 79 anos ou mais

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retoma a vacinação contra o coronavírus em Rondonópolis na próxima terça-feira (23). A imunização vai ocorrer de forma escalonada por idade em seis pontos de vacinação. A medida foi adotada para evitar filas e aglomerações nos postos de saúde.

Os primeiros a se vacinar serão os idosos com 79 anos ou mais. A imunização dessa faixa etária será realizada na terça-feira (23) e na quarta-feira (24) nos postos de saúde da Cohab, Monte Líbano, São Francisco, Luz D’Yara, Nossa Senhora do Amparo, Jardim Atlântico e Pedra 90. O atendimento será das 8h às 11h e das 13h às 17h. A vacinação prossegue na quinta-feira (25) e na sexta-feira (26) para os idosos com 78 anos ou mais nos mesmos locais e nos mesmos horários.

A SMS informa que os idosos devem comparecer ao local de vacinação com documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Rondonópolis recebeu 3,840 novas doses da vacina Coronavac nesta sexta-feira (19). Com as novas doses recebidas, a SMS explica que será possível imunizar 1.920 pessoas, já que as doses serão utilizadas para a primeira e segunda aplicação. As vacinas serão destinadas para idosos do grupo prioritário com idade de 75 anos acima e para profissionais de saúde que ainda não foram imunizados.

Desta nova remessa, 1.012 doses serão destinadas para a vacinação de 506 profissionais da saúde e 2.827 doses vão para imunizar 1.413 idosos com idade entre 75 e 79 anos. Com as doses atuais recebidas, a SMS informa que não será possível vacinar todos os idosos na faixa etária compreendida entre 75 e 79 anos, já que conforme estimativa do Ministério da Saúde, Rondonópolis tem cerca de 2.900 idosos inclusos nessa faixa etária. Até o momento, 1.393 idosos entre 75 e 79 anos foram vacinados. Também foram vacinados, 2.690 idosos com mais de 80 anos. Para essa faixa etária a estimativa do Ministério da Saúde era que deveriam ser vacinados 1.580.

Entre os profissionais de saúde, Rondonópolis já imunizou 5.802 pessoas e a estimativa do Ministério da Saúde é de que há na cidade mais de 7 mil profissionais da saúde para receberam a vacina.

Vacinação profissionais de Saúde

Também haverá vacinação para profissionais da saúde no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, com atendimento das 8h às 11h e das 13h às 17h. Para a vacinação, os profissionais da saúde devem apresentar documento com foto, CPF, carteira de identificação profissional, comprovante de trabalho, cartão do SUS e cartão de vacinação.