Wesley Safadão presenteia família carente com casa mobiliada

O cantor Wesley Safadão e a esposa, Thyane Dantas, compartilharam um momento de solidariedade na última semana. Eles presentearam uma família carente de Aracoiaba, no interior do Ceará, com uma casa mobiliada.

O casal conheceu a mãe da família, Dona Mimi no final de 2020, quando entregava cestas básicas na região. Wesley ficou emocionado ao ver as condições que a senhora vivia e quis fazer algo para ajudá-la.

A entrega da casa é parte das ações da ONG W Solidário, um projeto social criado por Wesley, que vem gerando impacto positivo e estimulado o engajamento cívico do país.

Entrega da casa

Durante o primeiro encontro de dona Mimi com Wesley e Thyane, a senhora disse que o sonho dela era morar em um local melhor.

Na época, ela vivia em condições precárias em uma pequena casa de barro e com estrutura bastante comprometida. Isso marcou muito o cantor.

“Ficamos tocados, porque aqui era a antiga casa da Dona Mimi e aqui ao lado é a nova casa. Acho que a palavra certa para hoje aqui é dignidade. Um pouco mais de dignidade para a Dona Mimi e seus dois filhos”, disse o cantor.

Além da casa, Wesley Safadão e Thyane também presentearam dona Mimi com todos os móveis e eletrodomésticos que ela precisava.

“Às vezes a ordem cronológica pode confundir a interpretação, parece que nós transformamos a vida da Dona Mimi, mas na verdade, o sorriso dela transformou a nossa. Obrigado, minha gata Thyane, por estar à frente disso e sempre ao meu lado, e a vocês que mandam as melhores energias para essa corrente do bem”, escreveu o cantor.

Mais empatia

Wesley Safadão aproveitou o momento para transmitir, sobretudo, positividade e empatia em dias como os atuais. Ele disse que as notícias ruins dos últimos tempos podem confundir a nossa esperança e, por isso, precisamos seguir fortes.

“Criamos o W Solidário com o intuito de receber, organizar e executar ações transformadoras, tudo aquilo que preenche o coração e nos faz acreditar em dias de sol. Se esse vídeo por acaso tenha te tocado, lembre-se que todos nós temos o poder de fazer a vida de alguém melhor, seja através do auxílio com recursos ou uma simples palavra amiga”.

Veja como foi a entrega da casa: