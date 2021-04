Anitta diz que foi vacinada contra covid-19

Anitta, que está em Miami, nos Estados Unidos, para lançar o single Girl From Rio, nesta sexta-feira (30), contou que já foi vacinada contra a covid-19. A declaração foi feita em coletiva de imprensa online, realizada nesta quinta (29), para promover o novo trabalho.

A cantora, de 28 anos, falou sobre a pandemia no país e comparou com a situação do Brasil, que ainda não tem vacinação em massa.

“Eu estou vacinada, praticamente todo mundo que eu conheço está. É feliz e triste ao mesmo tempo”, avaliou Anitta, que negou que esteja morando em Miami.

“A questão é que ainda está fechado o aeroporto para ficar indo e voltando. […] A diferença é que aqui eu estou conseguindo trabalhar, as reuniões que eu estou fazendo com as rádios, apresentações, etc… Para gravar as coisas não precisa mais de toda aquela burocracia. Aqui, por exemplo, se você quer ir em um jogo de basquete ou em algum lugar fechado, você só mostra que tomou a vacina há mais 15 dias e pronto”, explicou.

Em março, o pai da cantora, Mauro Machado, carinhosamente apelidado pelos fãs como Painitto, também tomou o imunizante contra a doença provocada pelo novo coronavírus.