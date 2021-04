Bombeiros localizam corpo de jovem que morreu afogado no Rio Corrente

O 3º Batalhão de Bombeiro Militar localizou na tarde desta terça-feira (13) o corpo do jovem de 26 anos identificado como Adenilson Aparecido da Silva quem estava desaparecido desde a tarde de domingo (11) no Rio Corrente localizado próximo a hidrelétrica Ponte de Pedra.

De acordo com os Bombeiros, a vítima mora na cidade de Sonora e teria ido com um amigo pescar no Rio Correntes. Em certo momento, em um local conhecido como canal de fuga, que é por onde saem as águas das turbinas da hidrelétrica, ele acabou caindo e se afogou.

Após três dias de buscas, o corpo foi encontrado emerso no rio, aproximadamente 3 km do local do afogamento.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Polícia Técnica Científica (POLITEC) e Polícia Civil.