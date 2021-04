Brasil registra 3.950 mortes em 24 h e bate recordes de óbitos

Em detrimento ao feriado prolongando e as possíveis ocorrências específicas oriundas da Em mais um dia trágico da pandemia descontrolada no Brasil, foram registrados 3.950 mortes pela Covid, número recorde. A média móvel também voltou a alcançar, pelo sexto dia seguido, o maior valor registrado, 2.971 mortes por dia.

Além disso, foram registrados 89.200 casos da doença. Com isso, o Brasil chega a 321.886 óbitos por Covid e a 12.753.258 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.